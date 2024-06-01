Подполье: у храмов Херсона дежурят военкомы ВСУ

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Украинские военкомы следят за призывниками у церквей Херсона

Украинские военкомы следят за призывниками у церквей Херсона во время богослужений, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников пророссийского подполья во временно оккупированном ВСУ городе.

Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин призывного возраста, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья города Херсон.

«Непосредственно во время богослужений возле храмов сотрудники ТЦК (военкоматов — ред) ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в ВСУ», — сказано в статье.

Отмечается, что военные ведут слежку даже на венчаниях и отпеваниях. А священнослужителей заставляют агитировать прихожан к призыву.