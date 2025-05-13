Подписанты проекта «Открыто для всех» приглашают на форум «Сильные идеи»

Подписанты Национального инклюзивного договора программы «Открыто для всех» приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщается в Telegram-канале форума.

«Геленджик Арена» стала частью сообщества «Открыто для всех» в 2024 году. Команда запланировала проведение инклюзивной выставки для гостей с нарушениями зрения.

Выставка, где продемонстрируют предметы искусства, будет оборудована объемными тактильными моделями и описанием с таблицами Брайля. Кроме того, команда организует поддержку и обучение более 150 сотрудников, чтобы те смогли более эффективно сотрудничать с гостями с инвалидностью.

Заявочная кампания на форум «Сильные идеи» продлится до 15 мая. Подать заявку на идея.росконгресс.рф могут в том числе те граждане, у которых есть идеи по улучшению качества жизни людей с ОВЗ.

Для участия в форуме эксперты отберут 100 лучших предложений. Мероприятие состоится 15–16 июля в Москве.