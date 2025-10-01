Подозрения жителей Раменского и Домодедова на загрязнение воздуха не оправдались

Передвижные экологические лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели исследования качества атмосферного воздуха в округа Раменский и Домодедово. Это сделано по просьбе жителей округов, которые заподозрили в сверхнормативных выбросах складской комплекс в Домодедове и предприятие по производству стройматериалов в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Пробы воздуха отбирались в домодедовском микрорайоне Северный и в поселке Родники Раменского округа. В обоих случаях исследования проведены по 32 загрязняющим веществам. Превышения гигиенических нормативов качества воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы. Содержание нормируемых загрязняющих веществ не превышало 0,2 ПДКм.р.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» последовательно наращивает количество выездов в муниципалитеты для контроля качества воздух.

«Буквально на днях подведены итоги работы учреждения в сентябре. При плане в 90 выездов сотрудники «Моблэкомониторинга» провели 128, при неизменно высоком качестве проведения исследований. Это означает, что система экомониторинга в Подмосковье развивается и показывает все большую эффективность и оперативность», — сказал министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.