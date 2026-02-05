Подождать, когда страсть утихнет: как свекрови наладить отношения с невесткой

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, как свекрови стоит выстраивать отношения с невесткой, чтобы избежать конфликтов и не потерять связь с сыном, сообщает «Вечерняя Москва» .

Скандал в семье Бекхэмов вновь привлек внимание к проблеме отношений между свекровью и невесткой. По словам Абравитовой, если жена сына настраивает его против родителей, это часто связано с желанием контролировать ситуацию и страхом чужого влияния.

Эксперт отметила, что такие женщины могут ограничивать круг общения мужа, опасаясь, что родственники или друзья будут настраивать его против нее. В результате мать, отец и другие близкие становятся для мужчины «врагами». Абравитова посоветовала матери мужчины действовать на опережение и сразу после знакомства с невесткой выстраивать с ней дружеские отношения.

«Вам нужно сделать невестку дружественной для себя, чтобы она не воспринимала вас как врага. Вы должны создать с ней команду, и тогда у нее не возникнет желания отдалять от вас сына», — пояснила Абравитова.

Если наладить отношения не удалось, специалист рекомендует подождать, пока страсть в отношениях сына и невестки утихнет, обычно это происходит через 3 года. После этого мужчина может пересмотреть свое отношение к ситуации и восстановить контакт с родителями.

Психолог также подчеркнула, что если конфликт спровоцировала сама мать, настраивая сына против избранницы, мужчине стоит выстраивать личные границы и минимизировать общение, чтобы сохранить гармонию в семье.

