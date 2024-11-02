Подопечные подмосковного соццентра одержали победу в турнире «Поэтический ринг»

В драматическом театре «Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиевом Посаде прошел областной творческий турнир «Поэтический ринг» в рамках реализации проекта «Активное долголетие». Подопечные комплексного центра «Серпуховский» достигли хороших результатов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В творческом турнире приняли участие активисты клуба для незрячих и слабовидящих «Видящие сердцем». Корнаухова Ольга Владимировна заняла 3 место (79 лет), а Гордон Татьяна Даниловна (69 лет) заняла 2 место.

Коллектив «Видящее сердце» существует 5 лет под руководством специалиста по социальной работе Смоленцевой Светланы. Ежегодно он покоряет множество городов Подмосковья и занимает призовые места, становясь лауреатами различный степеней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.