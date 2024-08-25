Подольского бойца наградили за бои у Авдеевки

Игоря Башкина наградили за мужество и доблесть, проявленные при освобождении Авдеевки, сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.

Это вторая медаль «За отвагу» у защитника из Подольска.

Герой отправился в зону СВО добровольцем весной 2022 года. Опытный воин, отслуживший в Афганистане, он успешно выполнял сложнейшие боевые задачи, за что был отмечен первой медалью. Сейчас Игорь является командиром разведывательно-штурмовой роты, плечом к плечу с сослуживцами сражаясь за будущее Родины.

В освобождении участвовали не только солдаты — мощная тыловая помощь стала опорой бойцов на всех направлениях боевых действий.

Напомним, что в июне глава Подольска Григорий Артамонов передал бойцам СВО внедорожник «Патриот».



Григорий Артамонов встретился со старшиной миномётной батареи и отдал ему ключи от машины, а также рации, маскировочные сети, бензиновый генератор.



Этот гуманитарный груз стал далеко не первым и, как уверяет галва Подольска, точно не последним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.

