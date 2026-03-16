Подольский банный комплекс признан лучшим в России по версии премии «ЧистоТоп»

Банный комплекс «Бани Алексеева», расположенный в Подольске на улице Генерала Смирнова, 13 марта одержал победу в престижной международной премии банной индустрии «ЧистоТоп». Учреждение заняло первое место в номинации «Лучшая банная кухня», подтвердив свой высокий статус и умение создавать для гостей гармоничное пространство отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Жюри премии высоко оценило философию заведения, где гастрономия и банные традиции сливаются воедино. «Бани Алексеева» впечатляют не только своей архитектурой, выполненной в классическом стиле дворцовых построек XVIII-XIX веков, но и уникальным подходом к сервису. В этом комплексе убеждены: настоящее банное удовольствие складывается из множества деталей, и кулинарная составляющая играет в этом процессе далеко не последнюю роль.

Победа в номинации «Лучшая банная кухня» присуждается тем, кто превращает еду и напитки в неотъемлемую часть банного ритуала. В «Банях Алексеева» каждое блюдо — это продуманное продолжение отдыха, способ проявить заботу о госте и сделать его времяпрепровождение по-настоящему вкусным — как для тела, так и для души.

«Для нас важно всё до мелочей: от жара в парной до аромата еды, которая ждёт вас после. Мы любим наших гостей и верим, что эта любовь чувствуется во всём», — сказали представители комплекса.

«Бани Алексеева» предлагают полный спектр классических банных услуг, оставаясь верными традициям, но при этом удивляя посетителей высочайшим уровнем гастрономического сервиса. Эта награда стала подтверждением того, что современная баня — это место, где можно получить многогранные впечатления, а не просто гигиеническую процедуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.