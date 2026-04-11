Подольские старшеклассники познакомились с четвероногими помощниками полицейских

10 апреля в музей истории полиции Подольска на познавательную экскурсию пришли десятиклассники школы № 30. Всего в витринах музея хранится более 100 уникальных экспонатов, но главным событием встречи стало знакомство с живыми героями — служебными собаками, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Ребята познакомились с трехлетним псом по кличке Локи — бельгийской овчаркой породы малинуа. Как пояснили сотрудники, это очень активная, энергичная порода, требующая постоянной работы. Кстати, помимо малинуа, на службе у подольских кинологов есть спаниели, овчарки и настоящая гордость округа — ризеншнауцер, единственная в Московской области собака этой породы, работающая исключительно «по следу».

Локи попал к своей хозяйке совсем крохой — в возрасте двух месяцев. Специалисты уточнили — собаку нужно подбирать под себя, под свой характер и темперамент. Только тогда будет хорошая и слаженная работа.

Школьники узнали о строгом графике подготовки хвостатых полицейских. С двухмесячного возраста щенок проходит базовый курс дрессировки и социализации. С пяти месяцев его начинают готовить по выбранной специализации, а уже с года молодая собака официально заступает на дежурство.

Как и люди, служебные собаки регулярно сдают нормативы и экзамены на профпригодность. Служба у них длится в среднем до 8 лет, хотя, как уточнили кинологи, многое зависит от физического здоровья и морального состояния конкретного животного.

«У меня дома живут две маленькие собачки — йорки. Признаюсь, сначала было немного боязно подходить к такой серьезной, большой овчарке. Но Локи оказался умным псом. Было здорово наблюдать за его реакцией», — поделилась десятиклассница Виктория Самоховец.

Всего в кинологической службе Подольска несут службу 26 аттестованных специалистов-кинологов.

