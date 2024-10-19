Подольские школьники получили опыт применения искусственного интеллекта
Фото - © Пресс-служба администрации округа
В Подольске прошла Всероссийская неделя искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе округа.
В ней приняли участие более 4500 учащихся 5-11 классов и 250 педагогов из 22 общеобразовательных организаций округа.
Онлайн-проект «Всероссийская неделя искусственного интеллекта» организован компанией «Цифриум» совместно с АНПО «Школьная Лига». В его программе — вебинары, мастер-классы с экспертами, просмотры видеороликов.
Участники мероприятия решали задачи с помощью нейросетей, приобретая опыт применения искусственного интеллекта на практике, а также развивали навыки критического мышления и креативного подхода к выполнению заданий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.