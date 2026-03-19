Подольские кадеты совершили экскурсию в музей Зои Космодемьянской

Познавательное мероприятие в историческом месте, расположенном в селе Петрищево, организовали для учащихся кадетских классов Росгвардии школы № 18 имени Подольских курсантов сотрудники отдела вневедомственной охраны 17 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Экспозиция музея, посвященная жизни и бессмертному подвигу Зои Космодемьянской, не оставила ребят равнодушными. Экскурсоводы подробно рассказали кадетам о героической жизни Зои, которая в 18 лет ушла в подполье и боролась с фашистами. Кадеты увидели уникальные артефакты военного времени: личные вещи, документы и фотографии, погружающие в трагическую атмосферу военной поры и повествующие о жизни простых людей в оккупации.

Живой диалог с экскурсоводом и множество вопросов от ребят показали их искреннюю вовлеченность и уважение к истории своей страны.

