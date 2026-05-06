Подольская команда КВН вошла в десятку лучших на фестивале в Минске

Команда КВН «Это все мое родное» молодежного центра «Территория будущего» выступила на сцене в Минске. Ребята достойно представили округ на фестивале Национальной художественной лиги КВН сезона 2026 года.

Масштабное событие собрало 22 команды из Белоруссии и России. Подольская команда вошла в десятку лучших и продолжит борьбу за выход в полуфинал.

Руководитель команды Ольга Рейзвих отметила, что впечатления остались незабываемые. Все очень волновались — тем более в другой стране, — но выступили на высшем уровне.

Номера оценивали звездные гости и признанные мастера юмора: чемпион Высшей лиги КВН Гордей Ершов, чемпион Высшей лиги КВН 2022 года Павел Малахов, кинорежиссер Кирилл Халецкий, а также редактор «Юмор FM» Артем Кривда и другие авторитетные деятели индустрии.

Главный приз турнира — путевка на Международный фестиваль КВН «КиВиН 2027» в Сочи.

