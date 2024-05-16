Подольск принял юнармейцев со всего Подмосковья

Подольск второй раз стал площадкой для проведения смотра строя и песни регионального уровня. Первый прошел пять лет назад у памятника «Скорбящая мать» в микрорайоне Климовск, передает пресс-служба администрации городского округа.

Нынешний конкурс посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Показать свои навыки в военной подготовке и почтить память героев на площади Славы приехали порядка 700 ребят. Каждый в парадной форме и с гордой выправкой, выступления юнармейцев вызвали восхищение у всех зрителей этого яркого мероприятия.

Помимо внешнего вида, жюри, в состав которого вошли ветераны военной службы, строго оценивали навыки в строевых упражнениях, исполнении песен, умении проходить торжественным маршем и многом другом. Как итог — сразу две команды городского округа — «Витязь-Быково» и «Варяг» — вошли в тройку лидеров.

«Поздравляю подольчан с очередным успешным выступлением. Ребята, как и всегда, показали себя достойно. Это не первые победы. И точно не последние!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.