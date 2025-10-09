Подольск получил первый экскаватор из трех единиц техники для обслуживания теплосетей

В городской округ Подольск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева передали один экскаватор для ремонта теплосетей, в ближайшее время поставят еще две канало-промывочные машины. Подольск вошел в число первых, кто в текущем году получил спецтехнику для ресурсоснабжающих предприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках трансформации ресурсоснабжающих организаций министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области закупается техникой для аварийно-восстановительных работ. 29 сентября прошла первая передача одной единицы техники — экскаватора-погрузчика в МУП „Подольская теплосеть“. 14 октября ожидаем передачу еще двух единиц техники. Это каналопромывочные машины для МУП „Водоканал“ города Подольска», — сказал председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации округа Михаил Кореняк.

Он добавил, что оборудование позволит значительно повысить эффективность работы коммунальных служб и проведения ремонтных работ на теплосетях. Это особенно важно в период отопительного сезона в холодное время года.

Министерство ЖКХ Московской области провело одну из крупнейших закупок российской техники за последние несколько лет. Она может применяться для очистки бытовой канализации, водостоков, колодцев, профилактической промывки труб, а также земляных и строительных работ, рытья траншей и котлованов — того, что в первую очередь необходимо провести в каждом муниципалитете. Помимо поворотных экскаваторов и каналопромывочных машин, закупили мощные илососы — в общей сложности 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря.

«Помимо пополнения технического парка, важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц техники, необходимой муниципалитетам», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.