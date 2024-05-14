Подольск готовится к детской летней оздоровительной кампании

Всего в центре за шесть смен длительностью 14 дней, а также за четыре туристические пятидневные смены отдохнут более 1800 детей. В ДЮОЦ «Ромашка» пройдут четыре смены. Каждая по три недели. В течение лета здесь побывают 480 юных подольчан.

Приемка детско-юношеских оздоровительных центров запланирована на 24 мая. Предварительную провели еще 22 апреля. В каждом центре проведены все необходимые работы, связанные, прежде всего, с безопасностью юных отдыхающих.

Традиционно основное количество путевок предоставим ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям участников спецоперации и тем, кто проявил себя в учебе, спорте и творчестве. Для льготных категорий также доступна компенсация за путевку. Оформить ее можно в МФЦ или на регпортале госуслуг. За счет областных средств организуют отдых детей в оздоровительных лагерях Краснодарского края. Для 42 человек — в «Лагере настоящих героев» Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Отметим, что центр «Мечта» по-прежнему остается пунктом размещения жителей Донбасса.

Смены будут приурочены к Году семьи, а также направлены на патриотическое воспитание детей. Выбрать подходящий лагерь и узнать информацию о них можно здесь.

Лагери дневного пребывания при 31 учебном заведении округа начнут свою работу с 10 июня. Также на базе общеобразовательных организаций и учреждений по работе с молодежью будут сформированы временные трудовые бригады, лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Расписание проведения ЕГЭ доступно на официальном сайте Рособрнадзора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.