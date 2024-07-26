Подоляка раскрыл, за сколько призывники откупаются от ТЦК на Украине

Юрий Подоляка: украинцы могут откупиться от ТЦК за 6 тысяч долларов

Военный и политический обозреватель Юрий Подоляка заявил, что украинцы могут откупиться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов на Украине) за 6000 долларов, сообщает «Крым 24» .

По словам эксперта, такими «услугами» уже пользовались его знакомые. Подоляка рассказал, что сразу после попадания «в лапы ТЦК» мужчины звонят товарищам и родным, которые могут дать за них взятку.

Несколько недель назад знакомый блогера попал в ТЦК и, чтобы откупиться, он отдал работникам комиссариата 6 тысяч долларов.

«Получили денежки и на выходе сказали: „Если вдруг снова поймают, ты знаешь, сколько стоит и куда нести“» — сказал Подоляка.