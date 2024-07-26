Подоляка раскрыл, за сколько призывники откупаются от ТЦК на Украине
Юрий Подоляка: украинцы могут откупиться от ТЦК за 6 тысяч долларов
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Военный и политический обозреватель Юрий Подоляка заявил, что украинцы могут откупиться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов на Украине) за 6000 долларов, сообщает «Крым 24».
По словам эксперта, такими «услугами» уже пользовались его знакомые. Подоляка рассказал, что сразу после попадания «в лапы ТЦК» мужчины звонят товарищам и родным, которые могут дать за них взятку.
Несколько недель назад знакомый блогера попал в ТЦК и, чтобы откупиться, он отдал работникам комиссариата 6 тысяч долларов.
«Получили денежки и на выходе сказали: „Если вдруг снова поймают, ты знаешь, сколько стоит и куда нести“» — сказал Подоляка.