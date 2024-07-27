В Подольске к мемориалу «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» на Лемешовском кладбище возложили цветы десятки неравнодушных жителей. Среди них основатель движения «Ангелы фронта», председатель комитета семей воинов Отечества Г. о. Подольск Кристина Грек, участник спецоперации Тимур Башкин, родители Героя России Александра Монетова — Валентина Ивановна и Геннадий Николаевич, молодежь, волонтеры, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие на мемориальном кладбище в Лемешове началось с минуты молчания. В память о погибших детях школьники, юнармейцы, герои спецоперации и представители общественных организаций зачитали имена мальчишек и девчонок, которые ушли из жизни из-за сброшенных бомб и обстрелов, и возложили красные гвоздики.

«Невинные дети погибли в войну от рук настоящих нацистов, у которых нет ничего святого», — сказала председатель Комитета семей воинов Отечества Кристина Грек.

Ровно десять лет назад в результате массированного удара ВСУ по Горловке погибли четыре ребёнка. Самой маленькой девочке не исполнилось ещё и года. С тех пор военная агрессия киевского режима уже унесла более 300 детских жизней.

В субботу на траурное мероприятие пришли много жителей, в том числе юнармейцы и кадеты. Все желающие могли принять участие в акции «Журавлик» и оставить своих птиц из бумаги.

Мемориал представляет собой фигуру ангела, который возносит воина в небеса. Скульптура является символом скорби по безвременно ушедшим героям Специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.