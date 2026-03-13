Подольчанам серебряного возраста расскажут об истории Серпуховской дороги

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие» по Центральному району приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на лекцию «История Серпуховской дороги 17-19 вв.», посвященную 245-летию Подольска. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» расскажут долголетам об истории дорожной сети, проходившей через Подольск, а также о населенных пунктах Серпуховского уезда и о значимых исторических событиях в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет 17 марта в 13:00 по адресу: г. о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, 4, СК «Труд». 18+

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.