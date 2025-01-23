Подмосковным УФАС выявлены признаки сговора на торгах в сфере поставки

Управлением в отношении ООО «ППЛ Групп» и ООО «Комплексная безопасность» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд ГКУ МО «ДЕЗ по Ремонтным Работам».

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на поставку инженерно-технических средств, обеспечивающих оповещение о возникновении угроз.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 299 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «ППЛ Групп» и ООО «Комплексная безопасность» заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.