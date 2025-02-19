Подмосковным УФАС выявлены признаки сговора на торгах в сфере инженерных изысканий

Управлением в отношении ООО «Воздвижение» и ООО «Основание» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» и Администрации г. о. Луховицы Московской области.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 754 млн рублей.

В связи с извлечением ООО «Воздвижение» и ООО «Основание» дохода в особо крупном размере, решение о картеле повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.