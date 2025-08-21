Подмосковным УФАС выявлены признаки сговора на торгах

Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере выполнения работ по содержанию объектов благоустройства, сообщает пресс-служба ведомства.

Управлением в отношении ООО «КСБ» и хозяйствующего субъекта возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск».

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение комплекса работ по содержанию объектов благоустройства.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные конкурсы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму 127 млн рублей.

В связи с извлечением ООО «КСБ» и хозяйствующим субъектом дохода в крупном размере, решение о картеле повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

