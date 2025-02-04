Подмосковным УФАС выявлен сговор на торгах в сфере услуг по вывозу отходов

ООО «Экоресурс» и хозяйствующий субъект заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд ГБУЗ Московской области «Каширская Больница», МКУ «Ритуал» г. о. Кашира, администрации г. о. Кашира, МБУ «Благоустройство», УЖКХ г. о. Ступино, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по текущему содержанию, подбору и вывозу мусора.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные конкурсы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 157 млн рублей.

В связи с заключением указанными хозяйствующими субъектами контрактов на сумму более 80 млн руб. материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.