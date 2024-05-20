Подмосковным УФАС выявлен сговор на торгах в сфере автодорожного хозяйства

ООО СФ «Стройсервис» и ООО «Строймагистраль» заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проведенных ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Подмосковным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, проводимых для нужд ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 3 млрд рублей.

В связи с заключением указанными компаниями контрактов на сумму более 50 млн рублей материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 уголовного кодекса Российской Федерации.