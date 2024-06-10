Подмосковным студентам колледжа напомнили правила поведения на дорогах

В Подмосковном колледже «Энергия» провели профилактическое мероприятие. Представители ГИБДД в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» напомнили учащимся о правилах дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В каждом подразделении поговорили о правилах безопасности на дорогах в качестве пешехода, а также о правилах безопасности при передвижении на личном и общественном транспорте. Также обучающимся напомнили об ответственности за совершение правонарушений.

В СП ЦОПП студенты не просто говорили о правилах безопасности, а приняли участие в викторине на знание ПДД, где показали высокий уровень подготовки. В СП ЦМП Дмитрий Долженков зачитал распоряжение о правилах поведения в общественных местах в период летних каникул.

Инспектор отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское» капитан полиции Никита База побывал во всех трех подразделениях Богородского городского округа. В ходе встречи капитан привел примеры резонансных дорожно-транспортных происшествий и последствий безответственного поведения за рулем.

Со студентами структурных подразделений городского округа Балашиха беседовала старший инспектор отделения пропаганды ПДД отдела госавтоинспекции МОМВД России Балашиха капитан полиции Анастасия Климкина. Она уделила особое внимание ответственности несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения и управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления. А также старший инспектор говорила о недопустимости использования мобильного телефона во время участия в дорожном движении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.