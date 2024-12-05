Подмосковным школьникам разъяснили понятия «экстремизм» и «терроризм»

Сотрудница полиции и представитель администрации Химок провели акцию «Все обо всем» для старшеклассников одной из школ округа. Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспектор рассказала ребятам, что за совершение противоправных действий предусмотрена административная и уголовная ответственность. Она перечислила преступления, за совершение которых несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, привлекаются к уголовной ответственности.

Сотрудница полиции разъяснила понятия «экстремизм» и «терроризм», призвала подростков быть бдительными при общении в соцсетях и не вестись на предложения о быстром и легком заработке. Она предупредила, что в интернете могут встречаться провокаторы, которые склоняют детей и подростков через соцсети к противоправной деятельности, и призвала не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в Сети, оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных предложениях родителям или педагогам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.