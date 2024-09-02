Подмосковным сельхозтоваропроизводителям перечислили 3 млрд руб с начала года

Ежегодно для поддержки региональных сельхозпроизводителей министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выделяет субсидии. На сегодняшний день перечислено около 55% от годового плана, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала года аграриям Подмосковья направлено 3 млрд рублей по 14 видам субсидий. Из них в полном объеме перечислены средства по 6 видам:

поддержка производства картофеля, овощей открытого и защищенного грунта, элитного семеноводства картофеля и овощей;

производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма;

поддержка племенного животноводства, производства молока;

развитие и страхование животноводства, гиромелиоративные и культуртехнические мероприятия;

компенсацию процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона.

В этом году на поддержку производства молока и на развитие племенного животноводства выделено более 2 млрд рублей.

Всего в этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,5 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 30 видам субсидий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.