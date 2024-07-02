Подмосковным предпринимателям, пострадавшим от пожара, разъяснили порядок действий

Торгово-промышленная палата Московской области провела онлайн совещание с руководителями организаций, пострадавших от пожара в нежилом помещении, сдаваемом в аренду предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В соответствии с з аконом торгово-промышленная палата Московской области имеет право выдавать заключения о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы. В ходе мероприятия, вице-президент ТПП МО, общественный помощник бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева Александр Ступин разъяснил порядок действий в сложившейся ситуации.

Он рассказал, как правильно написать заявление, в каких случаях понадобится заключение Палаты, а также о других видах правовых заключений и экспертиз, которые выдает палата при чрезвычайных ситуациях. Участники совещания ответили на вопросы пострадавших предпринимателей Фрязино и выразили готовность консультировать их в дальнейшем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.