Подмосковным предприятиям компенсируют часть затрат на создание инфраструктуры

В Московской области стартовал прием заявок на получение субсидий на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленных предприятий. Прием заявок продлится до 4 октября, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Предприятия Подмосковья могут компенсировать часть затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на увеличение их производственной мощности. Максимальный размер субсидии зависит от инвестированных средств. Так, получить субсидию размером до 80 млн рублей бизнес может при инвестировании от 100 млн рублей, субсидию до 100 млн рублей — при инвестировании от 1 млрд рублей и субсидию до 200 млн — при инвестировании от 5 млрд рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева,

Компенсации подлежит часть затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры и технологическое присоединение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций.

Зампред также отметила, что для предприятий из отдаленных городских округов размер субсидии увеличен.

«Для предприятий из отдаленных городских округов — таких в Подмосковье 10 — при инвестировании от 5 млрд рублей максимальный размер субсидии составит 250 млн рублей. Субсидию до 140 млн рублей можно получить при инвестировании от 1 млрд рублей. При инвестировании от 50 млн до 1 млрд рублей инвесторы из отдаленных округов Подмосковья могут претендовать на субсидию до 100 млн рублей», — отметила Зиновьева.

Подать заявку необходимо лично в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Узнать подробнее о субсидии и подаче заявки можно на сайте Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.