Подмосковным ИТ-компаниям напомнили о необходимости подтверждения аккредитации

ИТ-компании должны ежегодно подтверждать государственную аккредитацию. Подать заявление на подтверждение можно на едином портале госуслуг с 8 мая по 1 июня включительно, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В форме для подтверждения аккредитации необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в области ИT, ссылку на официальный сайт организации, а для правообладателей ПО — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Также для подтверждения аккредитации необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны. Убедиться, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована. И актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации.

Существуют компании, которым не нужно подавать заявление на проверку. Это созданные в 2024 году компании или подавшие заявление и получившие государственную аккредитацию после 25 апреля текущего года, а также применяющие пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2024 года.

Правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню заработной платы.

Все аккредитованные ИT-компании, в том числе получатели льгот, должны подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009. В противном случае они лишатся аккредитации.

Услуга доступна на едином портале госуслуг. Тем, кто не подал согласие, или подал с ошибками, Минцифры направило уведомление на портале и на электронную почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.