Подмосковным дачникам дали 3 года, чтобы привести в порядок свои участки

Дачников Подмосковья предупредили о санкциях за хлам на участках

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы РФ Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта 2025 года начинается отсчет срока для приведения в порядок захламленных дачных участков — на это дается 3 года, сообщает NEWS.ru .

Депутат уточнил, что земельные участки должны быть очищены от мусора и сорняков и использоваться по прямому назначению — для строительства и садоводства. Так, если участок зарос метровыми сорняками больше чем наполовину, он считается заброшенным.

«Если участок не будет освоен в течение этого трехлетнего периода, к владельцам могут быть применены меры воздействия», — предупредил Чаплин.

По его словам, во многих СНТ есть такие заброшенные и захламленные участки, которые создают угрозу пожаров и доставляют неудобства соседям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.