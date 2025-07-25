Подмосковным активистам «Движения Первых» рассказали о кибербезопасности в соцсетях

В учебно-методическом центре «Авангард» прошла лекция о цифровой безопасности для участников «Движения Первых» из Подмосковья. Спикером выступила программный директор радио «МедиаМетрикс» Дарья Смирнова. Мероприятие состоялось в рамках просветительского проекта «Знание.Лекторий», организованного Российским обществом «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участники встречи узнали о принципах информационной безопасности, получили чек-лист по противодействию мошенничеству, фишингу и другим цифровым угрозам, а также освоили основы цифрового этикета. Особое внимание на встрече уделили развитию критического мышления и эмоционального самоконтроля — навыков, которые помогают распознавать киберугрозы.

Дарья Смирнова рассказала о признаках взлома аккаунтов, безопасной онлайн-оплате и способах определения фишинговых сайтов. В ходе дискуссии спикер отметила, что будущее кибербезопасности напрямую связано с развитием искусственного интеллекта, а потому важно не только быть осведомленными, но и постоянно развивать свои цифровые навыки.

Проект «Знание.Лекторий» охватывает все регионы России и включает лекции на самые разные темы — от науки до развития гибких навыков. Подробнее ознакомиться с мероприятиями можно на официальном сайте Российского общества «Знание»: https://znanierussia.ru/events?specialProject=znanielektorij&dtStart=2024-07-17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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