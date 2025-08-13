Подмосковный завод отгружает технику для добычи янтаря в Калининградской области

Машиностроительный завод ТОНАР, расположенный в деревне Губино Орехово-Зуевского округа, завершает отгрузку шарнирно-сочлененных самосвалов «Тонар Т-35» в Калининградскую область. Техника будет использоваться для вскрышных работ на крупнейшем месторождении янтаря. Это уже третья партия машин для ведущего предприятия региона, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Тонар Т-35» предназначен для вскрыши залежей полезных ископаемых, для строительства дорог, трубопроводов и других объектов в условиях полного бездорожья.

Высокий уровень проходимости и маневренности обеспечивают полный привод, большие колеса с широкопрофильными шинами, внушительный дорожный просвет, механизмы блокировки межосевых и межколесных дифференциалов и «ломающаяся» рама, которая и наделяет машину внедорожными качествами, недоступными никакой другой колесной технике.

Ранее «Тонар» завершил отгрузку партии из 15 современных зерновозов модели «Тонар-95411» для крупного заказчика в Республике Казахстан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.