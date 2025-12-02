Подмосковный университет вышел в финал Всероссийского конкурса молодежной политики

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского из городского округа Балашиха вошел в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик реализации молодежной политики и воспитательной деятельности вузов. Конкурс организован Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Всего на конкурс было подано более 800 заявок из 82 регионов страны. Экспертная оценка основывалась на таких критериях, как привлечение грантов, количество и качество проведенных мероприятий, эффективность партнерских связей, развитие корпоративной культуры и реализация просветительских программ за 2023–2025 годы. В финал прошли 150 команд, которые в ближайшее время представят свои проекты в рамках очной финальной стадии в Москве 16 декабря, где их ждет защита перед почетным жюри.

В ведомстве отметили, что победа в конкурсе открывает новые возможности для вуза в области молодежной политики и воспитательной деятельности, а также способствует развитию просветительской работы в различных регионах страны, укрепляя традиционные ценности и идеи развития молодого поколения.

