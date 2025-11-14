Подмосковный учитель-дефектолог удостоена памятного знака «За верность профессии»

В рамках VI Всероссийского съезда дефектологов, который прошел 13–14 ноября в Москве, памятным знаком «За верность профессии» была награждена Любовь Руднева, учитель-дефектолог и педагог-психолог Областного центра диагностики, образования и коррекции, а также руководитель Центральной областной психолого-медико-педагогической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках мероприятия состоялось награждение почетных участников памятными знаками «За верность профессии» и «За личный вклад в развитие дефектологии». На съезде собрались специалисты в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, включая научных работников, руководителей коррекционных и инклюзивных школ, а также представителей органов управления образованием из всех регионов России.

В программе также были проведены пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы и лекции, посвященные актуальным вопросам обучения, воспитания и социализации детей с особенностями в развитии. Участники съезда обсудили новые подходы и методы работы, а также поделились опытом в области дефектологии.

Мероприятие проходит раз в два года по инициативе министерства просвещения Российской Федерации, оператором традиционно выступает Институт коррекционной педагогики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования.

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. Он отметил, что за последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.