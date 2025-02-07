Подмосковный ученый стал лауреатом премии президента РФ

Сотрудник научно-технического центра (НТЦ) специальной керамики и ферритов Сергиево-Посадской производственной компании «Новые технологии и материалы» стал лауреатом премии президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В 2025 году лауреатами этой престижной награды стали четыре человека. В их числе — научный консультант НТЦ специальной керамики и ферритов ООО «Новые технологии и материалы», кандидат химических наук, специалист в области физикохимии и технологии магнитной и сверхвысокочастотной керамики Кирилл Мартинсон.

Престижную награду он получил за достижения в разработке новых технологий получения ферритов и функциональной керамики, превосходящих по характеристикам зарубежные аналоги.

Кирилл Мартинсон впервые применил метод растворного горения с термической постобработкой для получения ферритов и СВЧ-керамических изделий. Этот инновационный подход позволил существенно ускорить процесс создания материалов и расширить ассортимент функциональной керамики.

Применение новой технологии дало возможность изменять состав ферритов, добиваясь оптимального сочетания магнитных и электромагнитных свойств. Эти разработки имеют важное значение для современных радиоэлектронных устройств и оборонной промышленности. Уже сегодня новые материалы успешно производятся на предприятиях Концерна ВКО «Алмаз — Антей».

Научные исследования и апробация технологий проводились в Санкт-Петербурге (АО «Обуховский завод») и на производственной базе компании в Сергиевом Посаде (ООО «Новые технологии и материалы»). Оба предприятия обладают современным оборудованием, позволяющим тестировать и внедрять новейшие разработки.

Сегодня ведется активная работа по созданию научно-исследовательского центра компетенций с научно-исследовательской базой в Санкт-Петербурге и производственной — в Сергиевом Посаде. Этот центр станет площадкой для дальнейших перспективных исследований в области специальной керамики и ее промышленного производства.

Премия Президента Российской Федерации ежегодно присуждается молодым ученым за их вклад в развитие отечественной науки, создание передовых технологий и оборудования, способствующих укреплению российской экономики.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.