Подмосковный участник Белов: форум «Дигория» впечатляет уровнем и средой

За внешней визуальной точностью на форуме «Дигория» стоит большая работа, которую участники видят лишь внутри, а главное — мероприятие дает редкую возможность познакомиться и работать с по-настоящему вовлеченными специалистами, сообщил РИАМО подмосковный участник II национальной премии «Дигория» в номинации «Политические исследования» Сергей Белов.

«Форум „Дигория“ показал мне еще раз высокий уровень мастерства при организации крупных федеральных мероприятий. Все мы видим яркую, красивую картинку, когда по телевизору либо в каких-то других новостных каналах видим содержательное, визуально выверенное мероприятие, но что скрывается за этой картинкой с точки зрения организации, мы порой не видим», — сказал Белов.

Он добавил, что форум проводится на действительно высоком уровне.

«Форум „Дигория“ дал уникальные, яркие знакомства с людьми, вовлеченными профессионалами. Всегда приятно работать с людьми, которые дорожат тем, что делают, и на форуме „Дигория“ людей отбирают именно с точки зрения профессиональных качеств и тех, кто действительно радуется своей деятельности. С такими людьми я и познакомился на форуме, и с ними же продолжаю работать сейчас», — отметил собеседник.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» прошла церемония награждения лауреатов V Национальной премии «Дигория». По итогам экспертной оценки 12 лауреатов были отмечены за лучшие научные работы и реализованные проекты в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Премия выступает как эффективный карьерный лифт и предоставляет лауреатам возможность публично заявить о своих достижениях, получить поддержку наставников и вывести свои проекты на новый уровень.

Всероссийский форум «Дигория» традиционно выступает площадкой для самореализации молодежи и ее взаимодействия с представителями государственных органов власти, федеральными экспертами, главами профильных организаций и сообществ.