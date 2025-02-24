Подмосковный центр «Ясенки» устанавливает сотрудничество с Забайкальским краем

В центре социально-медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенках» прошла совместная встреча с коллегами из Забайкальского края. Участниками мероприятия стали заместитель председателя правительства Забайкальского края Виктория Викторовна Бессонова и первый заместитель министра — начальник управления организации социального обслуживания Александр Павлович Михеев. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Темой встречи стали вопросы реабилитации и поддержки бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО). Директор учреждения Михаил Александрович Маслов провел ознакомительную экскурсию по центру, рассказав о структуре учреждения и направлениях реабилитации для бойцов, получивших ранения в зоне СВО.

Также были обсуждены вопросы взаимодействия с бойцами и поддержки их не только в области медицинской реабилитации, но и в социально-бытовой адаптации. По итогам встречи было принято решение о дальнейшем обмене опытом и взаимодействии в вопросах реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов – очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации – опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», – сказал Воробьев.