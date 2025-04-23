Подмосковный центр «Ясенки» принял участие в фестивале адаптивного спорта

В Подольске в МБУ ФСК «Заречье» состоялся зрелищный фестиваль адаптивного спорта, приуроченный к значимой дате — двадцатилетию создания МБУ ФСКИ «Корсар-Спорт». Это событие стало ярким свидетельством стремления общества к инклюзии и поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Открыл соревнования депутат совета депутатов г. о. Подольск Александр Дудкин. В мероприятии приняли участие 38 спортсменов из городских округов Подольск и Протвино, а также участники СВО, проходящие реабилитацию в центре реабилитации «Ясенки».

В рамках фестиваля прошло множество соревнований, в которых приняли участие талантливые спортсмены, демонстрирующие силу духа и волю к победе. Соревнования проходили по таким играм, как дартс, жульбак, шаффлборд, корнхолл и новус.

По итогам соревнований первое место заняла команда Подольска, второе место — команда Протвино, а третье — команда «Ясенки». Участники СВО, впервые принимавшие участие в таких соревнованиях, продемонстрировали хорошие результаты и выразили желание продолжать свое участие в подобных мероприятиях.

Фестиваль стал важной вехой не только в истории «Корсар-Спорт», но и в жизни всех присутствующих, напомнив о том, что спорт — это не только о победах, но и о духе единства, поддержки и стремления к новым высотам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 тыс. человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно.

«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.