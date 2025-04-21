Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», являющийся одним из крупнейших в России производителей овощной продукции защищенного грунта, активно осуществляет программу пошагового импортозамещения. В процессе строительства тепличных комплексов компания использует преимущественно российские конструкции и материалы, а также собственные запатентованные технологии. Вместе с этим холдинг перешел на отечественное использование шмелей для опыления своих тепличных культур. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Шмели играют ключевую роль в опылении томатов и огурцов, что напрямую влияет на увеличение их урожайности. До введения иностранных санкций в тепличном комплексе «Подмосковье» из городского округа Воскресенска использовались шмели, завезенные из стран Европейского Союза, таких как Турция, Голландия и Израиль. Однако в настоящее время в технологическом процессе участвуют шмели, выращенные на фермах в Воронежской и Тамбовской областях.

Выбор в пользу отечественных производителей шмелей обусловлен рядом факторов. Во-первых, российские шмели имеют более конкурентоспособные цены, что делает их более доступными для тепличных комплексов. Во-вторых, они обеспечивают высокую производительность и оптимизированную логистику поставок. Также стоит отметить, что российские производители ведут селекционную работу, позволяющую получать шмелей с более высокой эффективностью.

Использование шмелей в качестве опылителей не только повышает урожайность овощей на 20-30%, но и улучшает качество и размер плодов. Шмели, живущие семьями по 60-80 особей в специальных ульях-домиках, размещаются на определенной высоте в теплицах. Они активны исключительно при солнечном свете, что помогает им эффективно ориентироваться в пространстве и выполнять свою работу. За одну рабочую смену одна шмелиная семья может опылить около 7 тысяч цветков. В теплице площадью 1 гектар во время активного цветения может быть раскрыто до 65 тысяч цветков, для опыления которых требуется установка до 15 ульев-домиков.

В ведомстве отметили, что переход на использование отечественных шмелей позволяет не только повысить урожайность, но и укрепить внутренний рынок сельского хозяйства, поддерживая российских производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.