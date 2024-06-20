Подмосковный сварщик создает элементы декора для двора своими руками

Сварщик из Раменского Валерий Захаров известен в округе своими творениями из подручных материалов и вторичного сырья. Он создает интересные элементы декора для двора своими руками. Среди них и интересные клумбы в форме поезда, и статуэтки-роботы, и необычные информационные таблички. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Также для украшения дворовых территорий области творческие жители МКД создают матрешек, сказочных персонажей и даже избушки на курьих ножках.

Например, в Балашихе, по адресу мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 5 можно встретить большого медведя, ул. Новая, д. 32 — клумбу в форме корзины с цветами, а ул. Михалевича, д. 14 — сову, вырезанную из дерева.

Многие жители Подмосковья с энтузиазмом подходят к благоустройству своего двора, но необходимо помнить, что такие начинания следует заранее согласовывать со своей управляющей компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.