Подмосковный суд вынес решение обязать ФПЛК разработать программы экоконтроля

Представители Минэкологии Московской области были привлечены к участию в судебном процессе по иску Можайской городской прокуратуры к АО «Финансово-проектная лизинговая компания» (ФПЛК). В ходе прокурорской проверки было установлено, что общество эксплуатирует переданные ему коммунальные объекты, не осуществляя обязательный экологический контроль, что чревато загрязнением компонентов окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Специалистам Минэкологии компания знакома хорошо. Еще десять лет назад ей были переданы 22 коммунальных объекта — очистные сооружения и поля фильтрации в поселениях Можайского округа. С тех пор ФПЛК неоднократно привлекалась к административной ответственности за сброс недостаточно очищенных сточных вод, в частности, в реку Ведомку. Помимо этого, компания была уличена в незаконном расположении объектов коммунальной инфраструктуры на территории памятника природы «Котловина озера Михалевское».

В исковом заявлении, поддержанном министерством, прокуратура просила суд вынести решение об обязании ФПЛК разработать программы экологического контроля для всех эксплуатируемых объектов. Представитель ответчика возражал, утверждая, что у компании для этого недостаточно кадров и средств. Однако суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес решение в пользу истца.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.