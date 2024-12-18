Подмосковный суд приговорил к пожизненному заключению убийцу отца Легойды

Подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку 26-летнего мужчину, который убил отца журналиста Владимира Легойды. Он расправился с пенсионером, чтобы завладеть его деньгами, сообщает ТАСС .

Мужчину признали виновным в убийстве 90-летнего пенсионера, использовании подложного документа, разбое и угоне авто. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Убийство было совершено 29 декабря прошлого года. По данным следствия, сначала осужденный попросил пенсионера довезти его на машине до банкомата, а затем напал на него и похитил более 100 тыс. руб.

Чтобы замести следы, мужчина сам сел за руль, отвез тело в лес, где и оставил. Также было установлено, что в прошлом году преступник нашел два паспорта граждан РФ и внес в них изменения.