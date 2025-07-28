Подмосковный студент вышел в финал чемпионата высоких технологий

В Москве завершился межрегиональный этап чемпионата высоких технологий, проходивший с 21 по 26 июля на площадке института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Соревнование собрало молодых специалистов со всей страны, которые продемонстрировали свои навыки в одном из самых передовых и востребованных направлений — «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта». Эта область требует от участников как теоретических знаний, так и практических навыков для решения сложных инженерных задач.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, честь Московской области на соревновании защищал Илья Канин, студент 3-го курса физтех-колледжа городского округа Долгопрудный, подготовленный экспертом-наставником Надеждой Липатниковой.

В ходе соревнования обучающийся продемонстрировал высокий уровень подготовки и успешно выполнил все конкурсные модули, включая программирование коллаборативных роботов, их интеграцию в производственный цикл и внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации операций.

По итогам Илья Канин занял первое место. Его работа была высоко оценена экспертами, которые отметили не только техническую точность исполнения, но и новаторский подход к решению поставленных задач. Победа в межрегиональном этапе открыла студенту путь в финал чемпионата высоких технологий.

«Сегодня коллаборативная робототехника и интеграция ИИ — одни из самых перспективных направлений, определяющих будущее промышленности. Победа нашего участника — закономерный итог упорного труда, таланта и слаженной работы. Мы искренне гордимся нашим победителем и уверены, что в финале он достойно представит не только Физтех-колледж и Московскую область, но и всю сферу коллаборативной робототехники России. С нетерпением ждем финала и желаем нашей команде новой, убедительной победы», — рассказал замминистра образования Московской области Сергей Куколев.

Финал пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде. Победители получат возможность стажироваться и трудоустраиваться в ведущих российских компаниях.

Чемпионат проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, организованного при поддержке Минпросвещения России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.

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