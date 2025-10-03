Подмосковный студент отмечен благодарственным письмом Минпросвещения России

2 октября в рамках Дня среднего профессионального образования Национальный центр «Россия» посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Премьер-министр ознакомился с выставкой «85 лет системе СПО: сила в мастерстве» и провел встречу с представителями системы среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В диалоге приняли участие победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства, а также студенты и директора образовательных учреждений федерального проекта «Профессионалитет». Московскую область на мероприятии представил студент 4 курса Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын, который является активным участником и призером различных научно-практических конференций и конкурсов.

Студент проводит мастер-классы по аддитивным технологиям, организует профориентационные встречи со школьниками и выступает в качестве сопровождающего на фестивалях «Путь навыков». Также Евгений является руководителем направления «Моя история» в общественном движении «Волонтеры Победы». На форуме он был награжден благодарственным письмом министерства просвещения РФ.

На встрече Пыльцын предложил проводить Всероссийский форум амбассадоров «Профессионалитета» ежегодно, и это предложение было поддержано Михаилом Мишустиным. По мнению Евгения, такие встречи помогут студентам обмениваться лучшими практиками по взаимодействию со школьниками, которые только выбирают профессию, проводить встречи с будущими работодателями со всей страны и расширять возможности развития потенциала каждого студента профобразования.

Выставка «85 лет СПО: сила в мастерстве!» была подготовлена по поручению Минпросвещения России Институтом развития профессионального образования (ИРПО) и Фондом Гуманитарных Проектов. Она предоставляет информацию о достижениях федерального проекта «Профессионалитет», чемпионатах профессионального мастерства, обновлении образовательных стандартов и партнерстве системы СПО с ведущими работодателями страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.