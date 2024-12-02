Подмосковный сорт фундука передали для размножения в Белоруссию

Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник и Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений Республики Беларусь заключили контракт на проведение государственного испытания фундука сорта «Подарок Ваничевой», оригинатором которого является подмосковный лесопитомник. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2023 году Ивантеевскому лесопитомнику Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений Минсельхоза России выдала патент на данное селекционное достижение. В состав коллекции ивантеевских селекционных сортов фундука был введен новый сорт. Его включение в реестр допущенных к промпроизводству открыло широкие возможности для крупных и средних российских аграриев по созданию промышленных орехоплодных плантаций, а также фермерских и садоводческих хозяйств в различных регионах страны.

Сорт фундука стал весьма популярен не только на территории России, заинтересованность в приобретении саженцев фундука «Подарок Ваничевой» для их размножения и закладки плантаций на своей территории проявили коллеги из Белоруссии.

В РФ данный сорт фундука начал результативно использоваться фермерскими хозяйствами Липецкой области, а интерес белорусских коллег к данному сорту для выращивания орехов с последующим применением при производстве кондитерских изделий открывает дополнительные возможности для популяризации селекционных достижений Ивантеевского лесопитомника на постсоветском пространстве, установления деловых контактов и развития дальнейшего сотрудничества.

Работы по селекции фундука на базе Ивантеевского лесопитомника были начаты в середине 50-х годов прошлого века под руководством академика ВАСХНИЛ, лауреата государственной премии СССР, доктора с. х. наук А. С. Яблокова. Основная цель заключалась в получении урожайных, зимостойких гибридов и сортов фундука, перспективных для промышленного разведения орехоплодных пород в средней полосе России.

Из-за наступившей «перестройки» в 90-х годах в стране наиболее успешный сорт не успели зарегистрировать, поэтому его почти 40 лет так и называли — техническим номером 42-19. Данный кандидат в сорт был отобран С. Г. Ваничевой в семенном потомстве от свободного опыления сорта «Северный-42» и испытан в середине 80-х годов прошлого века на участках первичного сортоизучения и сортоиспытания селекционного отделения Ивантеевского дендропарка им. академика А. С. Яблокова.

По своим количественным и качественным показателям этот сорт значительно опережает многие сорта. Характеризуется довольно высокой урожайностью до 6 кг ореха с куста, 25,5 ц/га. На 24% превышает размеры самого крупного в мире ореха фундука сорта «Трапезунд». Средний вес ореха «Подарок Ваничевой» — 4,2 гр. Выход ядра 47%, содержание в нем жира — 68,0%. Дегустационная оценка — 5 баллов. В плодоношение вступает на 3-й год. При этом выдерживает зимы до -40 градусов. Поэтому данный сорт фундука особо интересен и, действительно, является подарком для производителей кондитерских изделий.

На настоящий момент Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник является оригинатором коллекции сортовых фундуков, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений.

При поддержке Минмособлимущества в октябре 2022 года, дополнительно к существующему маточнику фундуков, в лесопитомнике были проведены работы по закладке на территории 1 га порядка 500 саженцев нового маточника из перспективных сортов фундука, основной объем занял сорт «Подарок Ваничевой».

Фундук очень питателен, его энергетическая ценность превосходит даже шоколад. Но при этом его гликемический индекс низкий, его можно есть даже диабетикам. В этом орехе в среднем содержится до 60% жирных масел, которые состоят из глицеридов олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот. Они защищают и укрепляют сосуды, а также важны на этапе активного роста.

Фундук полезен для сердца и сосудов, благодаря высокому содержанию калия его рекомендуют «сердечникам». Содержит он витамины В1, В2, С, Е; а также минеральные вещества: калий, железо, кобальт, фосфор, кальций, цинк. В орехе много белка, нужного для построения собственных клеток организма. Поэтому горстка фундука может надолго восполнить запас сил. Фундук рекомендован спортсменам и людям, занимающимся активной физической работой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.