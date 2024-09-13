Подмосковный союз промышленников и предпринимателей «Иволга» поучаствовал в форуме

В Санкт-Петербурге стартовал X юбилейный форум объединенных культур, в рамках которого международные деятели культуры, а также представители бизнес-сообщества обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды. В данном форуме приняли участие представители союза промышленников и предпринимателей «Иволга», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Спикером форума стала Альфия Петрухина, председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга», которая выступила на сессии «Сохранение культурного наследия и интеграция культурного кода с помощью технологий искусственного интеллекта».

«Невозможно представить мир без применения информационных технологий, которые создают новые возможности. Но только человек может проанализировать особенности менталитета, тренды и последние тенденции, вложить душу в материю и оживить искусство. Нейросеть не заменяет человека, его творческий порыв, а ручной труд остается ценной составляющей искусства народных мастеров. Используя искусственный интеллект в процессе интеграции культурного кода, мы сплетаем неразрывную нить между традициями прошлого и технологиями будущего», — отметила Петрухина.

Дискуссия направлена на выявление лучших практик и стратегий, которые могут быть использованы на национальном и международном уровнях для сохранения культурного наследия и поиск баланса между технологическим вмешательством и аутентичностью. Особое внимание уделено интеграции культурного кода с помощью технологий искусственного интеллекта и необходимости обучения ИИ на отечественных базах данных, отражающих культурный код России.

Помимо поддержки предпринимателей Альфия Петрухина вместе со своей командой занимается развитием и сбережением народных промыслов, культурного наследия. Так, 1 ноября 2024 года СПП «Иволга» проводит форум «Культура. Традиции. Наследие».

Главным событием третьего дня форума станет итоговая сессия под председательством вице-премьера Правительства Татьяны Голиковой, а на Дворцовой площади состоится концерт объединенных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.