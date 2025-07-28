Подмосковный слесарь вошел в топ-10 лучших представителей профессии России

В минувшие выходные прошел федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Слесарь-сборщик». Соревнования прошли на базе Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова — с полной имитацией производственной среды. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В течение нескольких дней участники из 8 регионов страны демонстрировали свои знания и мастерство, проходили теоретические и практические испытания.

«Среди лучших представителей профессии со всей России оказался Зуев Дмитрий Сергеевич из Московской области. Он представил регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса. Дмитрий работает слесарем механосборочных работ в Орехово-Зуевском округе», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

39-летний Дмитрий Сергеевич в этом году стал победителем корпоративного конкурса профессионального мастерства в Подмосковье. Он в 2023 году пришел учеником слесаря на Демиховский машиностроительный завод, а уже в этом году Дмитрий слесарь 4-го разряда и работает на участке сборки серийных вагонов электропоездов. Его предложение по улучшению технологического процесса помогли усовершенствовать выполнение рабочих задач.

«Участие в конкурсе стало отличной возможностью проверить свои силы и навыки. Для меня уже победа оказаться на одной площадке с лучшими представителями моей профессии. Помимо этого, конкурс стал прекрасной площадкой для обмена опытом и получения новых знаний», — рассказал Дмитрий.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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