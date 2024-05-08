Подмосковный школьник разработал уникального робота для приготовления тортов

Ученик 11 класса образовательного центра «Флагман» Валерий Фокин разработал робота «КондиБот», который автоматизирует процесс приготовления тортов. Робот-кондитер может готовить изделия по заказу пользователя. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«КондиБот» представляет собой слаженную систему, состоящую из руки-манипулятора для перемещения коржей, робота-накопителя коржей, наносящего узоры и начинки робота-художника, а также системы транспортировки, перемещающей изделие.

Создатель робота уже успел представить свою разработку на Всероссийской олимпиаде по технологии в направлении робототехники и стал призером ее заключительного этапа, а также завоевал диплом призера на конференции «Шаг в будущее» в МГТУ им Баумана.

По словам юного изобретателя, на сегодняшний день «КондиБот» является уникальным продуктом, ориентированным на небольшие кондитерские изделия. Аналоги производятся только в Японии и США и ориентированы в первую очередь на крупные производства.

Школьник разработал робота с приложением для управления под ОС Android при поддержке специалистов центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Роболатория» из городского округа Одинцово. Это школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Здесь учат создавать и программировать роботов, делать игры, сайты, мобильные приложения и многое другое. Центр поддерживает робототехнические проекты юных жителей Московской области и готовит к выступлению на всероссийской олимпиаде школьников.

«Главным образом центр помогает школьникам найти необычную идею для своего проекта, которая потенциально может стать основой для будущего высокотехнологичного бизнеса. Мы столкнулись с тем, что даже на федеральных конкурсах в основном школьники представляют очень стереотипные проекты, которые мало имеют отношения к реальной жизни. Мы хотим изменить это», — прокомментировал директор ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.