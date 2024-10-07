Подмосковный селекционер получила номинацию в конкурсе среди лучших по профессии

4 октября на базе РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева состоялся III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Участие в нем приняли 95 представителей из 55 регионов страны, 2 специалиста из Республики Беларусь, а также студенты Тимирязевской академии. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Лучших специалистов определили в 10 номинациях. Так, зоотехник-селекционер подмосковного предприятия ООО «Зубцовский ГВА» Белякова Алла стала победителем в номинации «Лучший при работе с информационными системами». Конкурсное жюри в составе 70 судей оценивало участников в рамках 4 этапов: теоретические знания, практические навыки работы с животными, работа с зоотехнической документацией и информационными системами.

Московскую область в судействе на всех этапах конкурса представили сотрудники АО «ГЦВ», АО «Московское» по племенной работе», а также профильный специалист управления развития отраслей сельского хозяйства Минсельхозпрода Московской области.

В рамках мероприятия состоялось пленарное совещание Минсельхоза РФ по вопросам развития племенного животноводства в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.