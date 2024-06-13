Подмосковный Росреестр проверил 1 000 земельных участков благодаря беспилотникам

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В Подмосковье региональное управление Росреестра оснастили беспилотными летательными аппаратами. За последние пять месяцев 2024 года с помощью беспилотников удалось получить данные о более 1 000 земельных участках общей площадью 405 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной государственной функцией управления Росреестра по Московской области является ведение единого государственного реестра недвижимости, который в свою очередь помогает органам государственной, региональной и муниципальной власти контролировать и управлять имуществом, формировать бюджеты, осуществлять градостроительную политику и многое другое.

Национальная система пространственных данных (НСПД) направлена на достижение четырех стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического развития страны и людей.

Именно поэтому одним из ключевых задач Росреестра является развитие государственной информационной системы ведения ГИС ЕЭКО, которая станет основой для построения и развития НСПД.

«В настоящее время GPS-приемники и беспилотные воздушные суда уверенно вошли в повседневную контрольную (надзорную) деятельность Росреестра. Данные дистанционного зондирования земли (снимки и ортофотопланы), полученные с помощью беспилотного летательного аппарата, применяются для обновления картографического материала, наполнения единого государственного реестра недвижимости актуальными сведениями, а также выявления и исправления реестровых ошибок», — отметил заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Стефан Алленов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.