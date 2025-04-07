Подмосковный РГУТиС и СФУ будут совместно готовить кадры для ресторанной сферы

Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и Институт гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) заключили соглашение о сотрудничестве при разработке и реализации научно-образовательных программам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Документ подписали во время визита министра экономического развития России Максима Решетникова в рамках рабочей поездки в Красноярский край.

Кроме того, вузы договорились о проведении стажировок студентов и педагогов, подборе кадров, взаимной поддержке на конференциях и выставках. Документ подписали ректор СФУ Максим Румянцев и ректор РГУТиС Амбарцум Галустов.

«Гастрономия — важная часть индустрии гостеприимства, индустрии впечатлений. Местная кухня демонстрирует колорит региона, вовлекает в туризм местных производителей и фермеров», — отметил Решетников.

Он добавил, что на основе гастрообъектов создаются турпродукты, а для привлечения путешественников проводятся кулинарные фестивали.

«Нам необходимо создать гастрономическую школу мирового уровня. Для этого нужна система подготовки кадров, опирающаяся на передовые достижения. Институт гастрономии в Красноярске — отличный пример решения такой задачи даже в текущих геополитических условиях», — сказал министр.

По словам Румянцева, Институт гастрономии СФУ — это практико-ориентированный проект, в нем можно получить высшее образование для ресторанной индустрии. Там представлены 4 программы: бакалавриата, магистратура, индивидуальные траектории и диплом от Institut Lyfe Executive Education (ex. Institut Paul Bocuse).

«При этом наш институт основан в 2017 году, а РГУТиС работает в сфере гостеприимства более 70 лет. Мы заинтересованы в их экспертизе при создании программ», — добавил Румянцев.

Галустов высказал уверенность, что партнерство РГУТиС и СФУ, а также реализация совместных инициатив станет мощной площадкой для исполнения программ подготовки высококвалифицированных кадров в сфере ресторанного бизнеса.

«Сотрудничество наших вузов внесет значительный вклад в развитие системы подготовки кадров для отрасли и поддержание стандартов качества в индустрии гостиничного бизнеса, туризма и гостеприимства», — уточнил Галустов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.